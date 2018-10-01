В Германии задержали шесть подозреваемых в нападении на иностранцев в Хемнице
Полиция Германии задержала шесть человек в возрасте от 28 до 30 лет, которых подозревают в создании крайне правой боевой организации, сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру.
Задержания прошли в Саксонии и Баварии. Среди задержанных оказались хулиганы, скинхеды и неонацисты.
Участники организации «Революция Хемница» нападали на иностранцев в городе Хемниц в Саксонии, а также планировали нападения на госслужащих и политиков. В прокуратуре считают, что организация также «преследовала террористические цели».
По информации прокуратуры, задержанные считали себя ведущими фигурами в правом экстремистском движении в Саксонии.
В конце августа в Хемнице прошли массовые выступления ультраправых, начавшиеся после того, как в убийстве немца заподозрили выходцев из Сирии и Ирака. Между ультраправыми и антифашистами, которые также вышли на улицы Хемница, произошли столкновения, в ходе которых, в числе прочих, пострадали полицейские, обеспечивавшие безопасность.