В Германии задержали шесть подозреваемых в нападении на иностранцев в Хемнице

Полиция Германии задержала шесть человек в возрасте от 28 до 30 лет, которых подозревают в создании крайне правой боевой организации, сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру.

Задержания прошли в Саксонии и Баварии. Среди задержанных оказались хулиганы, скинхеды и неонацисты.

Участники организации «Революция Хемница» нападали на иностранцев в городе Хемниц в Саксонии, а также планировали нападения на госслужащих и политиков. В прокуратуре считают, что организация также «преследовала террористические цели».

По информации прокуратуры, задержанные считали себя ведущими фигурами в правом экстремистском движении в Саксонии.