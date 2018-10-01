Открылось движение грузовиков по Крымскому мосту

По данным агентства, за первые восемь часов по мосту проехали более 700 грузовых автомобилей.

Крымский мост был открыт в мае 2018 года. В церемонии открытия принял участие президент России Владимир Путин, который проехал по мосту на грузовике.

На следующий день после открытия по Крымскому мосту началось движение легковых автомобилей. В декабре 2019 года по мосту пойдут поезда.