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Открылось движение грузовиков по Крымскому мосту

Интерфакс
07:34, 1 октября 2018
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С 1 октября открылось движение грузовиков по Крымскому мосту, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, за первые восемь часов по мосту проехали более 700 грузовых автомобилей.

Открылся Крымский мост. Как его строили
Meduza
Крымский мост был открыт в мае 2018 года. В церемонии открытия принял участие президент России Владимир Путин, который проехал по мосту на грузовике.
На следующий день после открытия по Крымскому мосту началось движение легковых автомобилей. В декабре 2019 года по мосту пойдут поезда.
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