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Mitsubishi отзывает в России 145 тысяч автомобилей

Росстандарт
15:02, 1 октября 2018
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Российское представительство компании Mitsubishi отзывает более 144,8 тысячи автомобилей из-за возможных проблем с ручным тормозом, сообщает Росстандарт.

В России отзывают Mitsubishi Outlander (более 92 тысяч автомобилей), Mitsubishi ASX (почти 52 тысячи) и Mitsubishi Outlander PHEV (106 автомобилей), проданные с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года. На них бесплатно отремонтируют или заменят задние тормозные суппорты.

Списки VIN-кодов отзываемых автомобилей Outlander (.pdf), Outlander PHEV (.pdf) и ASX (.pdf) опубликованы на сайте Росстандарта.

В 2016 году в России продали более 16,7 тысячи автомобилей Mitsubishi, что на 53% меньше, чем годом ранее. Большинство продаж пришлось на модель Mitsubishi Outlander (11,2 тысячи). Для сравнения: в докризисный 2013 год компания продала более 78,7 тысячи машин, из них 26,5 тысячи Outlander.

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