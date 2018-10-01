Mitsubishi отзывает в России 145 тысяч автомобилей

Российское представительство компании Mitsubishi отзывает более 144,8 тысячи автомобилей из-за возможных проблем с ручным тормозом, сообщает Росстандарт.

В России отзывают Mitsubishi Outlander (более 92 тысяч автомобилей), Mitsubishi ASX (почти 52 тысячи) и Mitsubishi Outlander PHEV (106 автомобилей), проданные с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года. На них бесплатно отремонтируют или заменят задние тормозные суппорты.

Списки VIN-кодов отзываемых автомобилей Outlander (.pdf), Outlander PHEV (.pdf) и ASX (.pdf) опубликованы на сайте Росстандарта.