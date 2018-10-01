Бодибилдера из Перми сняли с рейса из-за угрозы взорвать самолет

Пермского бодибилдера сняли с рейса в аэропорту Шереметьево из-за угрозы взорвать самолет. Об этом он сам сообщил изданию «Комсомольская правда — Пермь».

Инцидент произошел вечером 30 сентября на рейсе Москва — Пермь. Гец летел вместе со своей подругой. Они купили билеты на разные ряды и после завершения посадки сели вместе. Бортпроводник попросила их пересесть на свои места, после чего, по словам Геца, подошла к нему и «в грубой форме» спросила: «Павел, у нас не возникнет больше проблем во время полета?». Бодибилдер ответил: «Нет, девушка, я сейчас взорву ваш самолет».

Гец утверждает, что его слова были шуткой. Тем не менее, его сняли с самолета и доставили в дежурную часть в аэропорту Шереметьево. Из-за инцидента самолет задержали на два часа, после чего он улетел без Геца. Спортсмен заявил, что переночевал у друзей и вылетел в Пермь на следующий день. «Пока не знаю, будет ли мне какой-то штраф за мою шутку», — сказал Гец «Комсомольской правде».

Сотрудники транспортной полиции начали проверку по факту происшествия, сообщает РБК.