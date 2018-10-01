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Биржевой курс доллара опустился ниже 65 рублей

Московская биржа
20:20, 1 октября 2018
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Курс доллара на вечерних торгах 1 октября после закрытия официальной сессии Московской биржи впервые за месяц опустился ниже 65 рублей. По состоянию на 23:15 один доллар стоил 64,90 рубля.

Курс евро опускался до минимального значения в 75,06 рубля за один евро.

Рост российской валюты усилился на фоне повышения цен на нефть: днем 1 октября стоимость барреля Brent впервые за четыре года превысила 85 долларов. Инвесторы ожидают сокращения поставок из Ирана из-за новых санкций США.

Рубль сильно ослабел к доллару и евро в конце августа, после того как США объявили о намерениях ввести новые санкции против России. В начале сентября биржевой курс доллара превышал 70 рублей, евро — 81 рубль.

Изменения курсов валют

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