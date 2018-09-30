В Македонии прошел референдум о переименовании страны. Явка не достигла необходимых 50%

В Македонии завершился референдум о переименовании страны. За полчаса до окончания голосования явка составляла 34,09%, сообщило «Македонское информационное агентство» со ссылкой на Государственную избирательную комиссию.

Чтобы референдум признали состоявшимся, явка должна превысить 50%. «Теперь понятно, что она вряд ли достигнет [такого уровня]», — заявил Reuters один из членов правящей партии Македонии.

Несмотря на низкую явку, премьер-министр страны Зоран Заев заявил, что референдум прошел успешно, сообщает Deutsche Welle. Он выразил надежду, что большинство проголосовавших поддержат переименование страны.

По данным, полученным Государственной избирательной комиссией после обработки бюллетеней на половине избирательных участков, более 90% участников референдума выступили за переименование Македонии, сообщает «Македонское информационное агентство».