В Барселоне при столкновениях демонстрантов с полицией пострадали 24 человека

В Барселоне произошли столкновения сторонников независимости Каталонии с полицейскими, в результате которых пострадали 24 человека. Шесть человек были задержаны.

Протестующие собрались, чтобы помешать другой демонстрации — в поддержку действий полиции, пытавшейся год назад во время помешать голосованию.

Полицейские выстроились, чтобы преградить путь демонстрантам. Столкновения начались после того, как сторонники независимости начали кидать в оппонентов краску.