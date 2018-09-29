В Барселоне при столкновениях демонстрантов с полицией пострадали 24 человека
В Барселоне произошли столкновения сторонников независимости Каталонии с полицейскими, в результате которых пострадали 24 человека. Шесть человек были задержаны.
Протестующие собрались, чтобы помешать другой демонстрации — в поддержку действий полиции, пытавшейся год назад во время референдума о независимости помешать голосованию.
Полицейские выстроились, чтобы преградить путь демонстрантам. Столкновения начались после того, как сторонники независимости начали кидать в оппонентов краску.
Catalan separatists throw colored powder, clash with police in Barcelona ahead of referendum anniversary. https://t.co/amat7VmigD pic.twitter.com/Ks9AyRZvHd— The Associated Press (@AP) September 29, 2018