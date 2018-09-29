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В Барселоне при столкновениях демонстрантов с полицией пострадали 24 человека

La Vanguardia
16:52, 29 сентября 2018
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В Барселоне произошли столкновения сторонников независимости Каталонии с полицейскими, в результате которых пострадали 24 человека. Шесть человек были задержаны.

Протестующие собрались, чтобы помешать другой демонстрации — в поддержку действий полиции, пытавшейся год назад во время референдума о независимости помешать голосованию.

Полицейские выстроились, чтобы преградить путь демонстрантам. Столкновения начались после того, как сторонники независимости начали кидать в оппонентов краску.

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