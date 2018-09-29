Трамп велел ФБР проверить обвинения в домогательствах, выдвинутые против его кандидата в Верховный суд США

Президент США Дональда Трамп по просьбе сената велел ФБР расследовать обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против его кандидата в Верховный суд США Бретта Кавано.

На проведение проверки у ФБР есть неделя.

Решение о расследовании и переносе голосования на неделю было принято после того, как некоторые сенаторы-республиканцы отказались поддержать кандидатуру Кавано без дополнительной проверки.