Участника акции против пенсионной реформы в Москве обвинили в нападении на сотрудника Росгвардии. Суд отказался его арестовать

Участника акции против повышения пенсионного возраста в Москве 9 сентября Ивана Белякова обвинили в насилии по отношению к сотруднику Росгвардии, сообщает ТАСС.

Следствие ходатайствовало об аресте Белякова, однако 27 сентября Хамовнический суд отказал удовлетворить это ходатайство. Чем суд мотивировал свой отказ, не уточняется.

Ранее о деле против Ивана Белякова не сообщалось.