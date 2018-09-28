Участника акции против пенсионной реформы в Москве обвинили в нападении на сотрудника Росгвардии. Суд отказался его арестовать
Участника акции против повышения пенсионного возраста в Москве 9 сентября Ивана Белякова обвинили в насилии по отношению к сотруднику Росгвардии, сообщает ТАСС.
Следствие ходатайствовало об аресте Белякова, однако 27 сентября Хамовнический суд отказал удовлетворить это ходатайство. Чем суд мотивировал свой отказ, не уточняется.
Ранее о деле против Ивана Белякова не сообщалось.
По версии следствия, Беляков, находясь 9 сентября на несанкционированном митинге в центре Москвы, ударил находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, причинив ему ушиб мягких тканей. Уголовное дело было возбуждено 26 сентября.
11 сентября Хамовнический суд арестовал двух участников акции 9 сентября, обвиняемых в нападении на полицейских, Виктора Федосеева и Василия Костылева.