Как защитить сайт от хакеров?Партнерский материал

Участника акции против пенсионной реформы в Москве обвинили в нападении на сотрудника Росгвардии. Суд отказался его арестовать

ТАСС
15:06, 28 сентября 2018
Надежный источник

Участника акции против повышения пенсионного возраста в Москве 9 сентября Ивана Белякова обвинили в насилии по отношению к сотруднику Росгвардии, сообщает ТАСС.

Следствие ходатайствовало об аресте Белякова, однако 27 сентября Хамовнический суд отказал удовлетворить это ходатайство. Чем суд мотивировал свой отказ, не уточняется.

Ранее о деле против Ивана Белякова не сообщалось.

По версии следствия, Беляков, находясь 9 сентября на несанкционированном митинге в центре Москвы, ударил находящегося при исполнении служебных обязанностей сотрудника полиции, причинив ему ушиб мягких тканей. Уголовное дело было возбуждено 26 сентября.

ТАСС
11 сентября Хамовнический суд арестовал двух участников акции 9 сентября, обвиняемых в нападении на полицейских, Виктора Федосеева и Василия Костылева.
новости

Дмитрий Песков — о схожести Руслана Боширова и Анатолия Чепиги. Цитата

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы