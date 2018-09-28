Полиция арестовала наркоторговца, который жил на вилле Шер в Калифорнии. Сама певица была на гастролях

На вилле певицы Шер в Малибу арестован предполагаемый торговец наркотиками, сообщает издание People со ссылкой на полицию.

Арестованного зовут Донован Руис, ему 23 года. Его подозревают в продаже наркотиков умершему от передозировки жителю города Таузенд-Оукс, сообщил капитан полиции округа Вентура (к нему относится Таузенд-Оукс) Гаро Куреджян.

Руис жил в особняке Шер. По данным издания TMZ, он сын одной из ассистенток певицы, но полиция пока не подтвердила эту информацию. Как пишет Heavy.com, у Шер есть ассистентка Дженнифер Руис, работающая с певицей уже 25 лет.

В полиции заверили, что сама Шер не имеет отношения к делу против Руиса. Во время его ареста 72-летней певицы не было дома — она находится в туре по Австралии и Новой Зеландии. Певица пока никак не прокомментировала инцидент.