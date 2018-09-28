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На западе Украины члены «Правого сектора» захватили храм и избили прихожан

УПЦ Московского патриархата
13:27, 28 сентября 2018
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Члены украинской организации «Правый сектор» (в РФ признана экстремистской и запрещена) захватили часть храма и избили прихожан в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области, сообщила Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата.

Около 13:00 в пятницу члены «Правого сектора» взломали двери и разбили окна в зданиях при Свято-Троицком храме, используемых религиозной общиной УПЦ Московского патриархата.

Проникнув внутрь, нападавшие избили прихожан. Один из них получил сотрясение мозга, другой — перелом руки. Настоятелю храма протоиерею Владимиру Шувару заломили руки и «пинками выбросили на улицу», сообщила УПЦ Московского патриархата.

Выгнав священника и прихожан, члены «Правого сектора» сменили дверные замки. УПЦ Московского патриархата отмечает, что в данный момент «ситуация остается напряженной», не сообщая подробностей. О мотивах нападавших также неизвестно.

Все произошло настолько быстро, что даже не удалось зафиксировать это на камеру, сообщают очевидцы. Тем более, праворадикалы вели себя настолько агрессивно, что такие действия были просто невозможными.

УПЦ Московского патриархата
Управляющий делами УПЦ Московского патриархата митрополит Антоний накануне сообщил ТАСС, что с 2014 года у церкви отобрали около 50 храмов, главным образом на западе Украины. По его словам, захваты осуществлялись при поддержке националистических организаций, в том числе «Правого сектора».
УПЦ Московского патриархата принадлежат 12 тысяч приходов. Еще шесть тысяч приходов принадлежат УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Константинопольский патриархат планирует предоставить автокефалию этим двух церквям. Московский патриархат выступает против этого.

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