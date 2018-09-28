На западе Украины члены «Правого сектора» захватили храм и избили прихожан

Члены украинской организации «Правый сектор» (в РФ признана экстремистской и запрещена) захватили часть храма и избили прихожан в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области, сообщила Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата.

Около 13:00 в пятницу члены «Правого сектора» взломали двери и разбили окна в зданиях при Свято-Троицком храме, используемых религиозной общиной УПЦ Московского патриархата.

Проникнув внутрь, нападавшие избили прихожан. Один из них получил сотрясение мозга, другой — перелом руки. Настоятелю храма протоиерею Владимиру Шувару заломили руки и «пинками выбросили на улицу», сообщила УПЦ Московского патриархата.

Выгнав священника и прихожан, члены «Правого сектора» сменили дверные замки. УПЦ Московского патриархата отмечает, что в данный момент «ситуация остается напряженной», не сообщая подробностей. О мотивах нападавших также неизвестно.