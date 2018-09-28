На западе Украины члены «Правого сектора» захватили храм и избили прихожан
Члены украинской организации «Правый сектор» (в РФ признана экстремистской и запрещена) захватили часть храма и избили прихожан в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области, сообщила Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата.
Около 13:00 в пятницу члены «Правого сектора» взломали двери и разбили окна в зданиях при Свято-Троицком храме, используемых религиозной общиной УПЦ Московского патриархата.
Проникнув внутрь, нападавшие избили прихожан. Один из них получил сотрясение мозга, другой — перелом руки. Настоятелю храма протоиерею Владимиру Шувару заломили руки и «пинками выбросили на улицу», сообщила УПЦ Московского патриархата.
Выгнав священника и прихожан, члены «Правого сектора» сменили дверные замки. УПЦ Московского патриархата отмечает, что в данный момент «ситуация остается напряженной», не сообщая подробностей. О мотивах нападавших также неизвестно.
Все произошло настолько быстро, что даже не удалось зафиксировать это на камеру, сообщают очевидцы. Тем более, праворадикалы вели себя настолько агрессивно, что такие действия были просто невозможными.