Дания из-за полицейской операции закрыла Эресуннский мост и отменила паромы в Германию и Швецию
В Дании в рамках полицейской операции в пятницу временно приостановлено движение по Эресуннскому мосту, соединяющему Копенгаген и шведский Мальме, а также отменены паромы в Швецию и Германию.
Полиция объявила, что в связи с тяжким преступлением разыскивается черный автомобиль Volvo V90 со шведскими номерами, в котором находятся три человека.
Никаких других подробностей операции правоохранительные органы раскрывать не стали. По данным датских СМИ, речь идет о похищении человека.
Эресуннский мост, по которому организовано движение поездов и автомобилей, широко известен благодаря сериалу «Мост».