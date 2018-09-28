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Дания из-за полицейской операции закрыла Эресуннский мост и отменила паромы в Германию и Швецию

Reuters
15:32, 28 сентября 2018
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В Дании в рамках полицейской операции в пятницу временно приостановлено движение по Эресуннскому мосту, соединяющему Копенгаген и шведский Мальме, а также отменены паромы в Швецию и Германию.

Полиция объявила, что в связи с тяжким преступлением разыскивается черный автомобиль Volvo V90 со шведскими номерами, в котором находятся три человека.

Никаких других подробностей операции правоохранительные органы раскрывать не стали. По данным датских СМИ, речь идет о похищении человека.

Эресуннский мост, по которому организовано движение поездов и автомобилей, широко известен благодаря сериалу «Мост».
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