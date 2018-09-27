В Индии перестали считать преступлением секс с замужней женщиной
Верховный суд Индии отменил уголовную ответственность за секс с замужней женщиной без согласия ее мужа, сообщает BBC News.
Председатель суда Дипак Мисра назвал соответствующую статью Уголовного кодекса Индии архаичной и неконституционной. Он заявил, что измена может быть основанием для развода, но не уголовным преступлением.
Ранее за секс с замужней женщиной без согласия ее супруга в Индии грозило до пяти лет тюрьмы. Статья предусматривала наказание только для мужчины, рассматривая его как инициатора измены, даже если женщина вступила с ним в связь добровольно. При этом женщина не имела права привлечь к ответственности мужа в случае его измены.
В начале сентября в Индии отменили уголовное наказание за однополые связи. Ранее за это наказывали лишением свободы на срок до 10 лет.