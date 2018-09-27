В Челябинске против чиновников возбудили дело о халатности из-за невывоза мусора

В Челябинске следственные органы возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников городской администрации и предприятия из-за ситуации с прекращением вывоза мусора из города. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Кроме того, надзорное ведомство обнаружило многочисленные нарушения в деятельности организаций, осуществляющих сбор и транспортирование отходов. Возбуждено 21 административное дело, материалы направлены для рассмотрения в экологические органы.

В середине сентября в Челябинске после закрытия мусорного полигона фактически прекратился вывоз мусора из дворов: многие компании-подрядчики сочли вывоз отходов на новую площадку в 50 километрах от города нерентабельным. В Челябинск были направлены мусоровозы из других городов.