Как защитить сайт от хакеров?Партнерский материал

В Челябинске против чиновников возбудили дело о халатности из-за невывоза мусора

Интерфакс
13:04, 27 сентября 2018
Надежный источник

В Челябинске следственные органы возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников городской администрации и предприятия «Горэкоцентр» из-за ситуации с прекращением вывоза мусора из города. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Кроме того, надзорное ведомство обнаружило многочисленные нарушения в деятельности организаций, осуществляющих сбор и транспортирование отходов. Возбуждено 21 административное дело, материалы направлены для рассмотрения в экологические органы.

Интерфакс
В середине сентября в Челябинске после закрытия мусорного полигона фактически прекратился вывоз мусора из дворов: многие компании-подрядчики сочли вывоз отходов на новую площадку в 50 километрах от города нерентабельным. В Челябинск были направлены мусоровозы из других городов.

Что происходит в Челябинске

игры

Больше всего на свете я ненавижу… Отвечают читатели «Медузы»

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

шапито

В Новой Зеландии тюлень может ударить вас осьминогом по лицу. За что — непонятно, но главное — всем весело

40 секунд
Сборник

Наши партнерские материалы