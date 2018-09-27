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США впервые использовали истребитель F-35 в бою

Reuters
20:05, 27 сентября 2018
Требует подтверждения

США впервые использовали истребитель F-35 в бою, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Истребитель взлетел с борта десантного корабля USS Essex в Аравийском море и поразил связанную с талибами цель на территории Афганистана. По данным Reuters, речь идет о модели F-35B, которая способна совершать вертикальную посадку.

F-35 — истребитель пятого поколения, разработанный компанией Lockheed Martin. ВВС США эксплуатируют их с 2016 года. К 2020 году планируется выпустить более 3000 самолетов такого типа, которые поступят на вооружение 11 стран.
В мае 2018 года о первом боевом вылете F-35 сообщил Израиль.
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