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СК назвал ошибкой замену протокола допроса в деле «Седьмой студии». Малобродский обвинял следствие в подделке доказательств

РБК
14:03, 27 сентября 2018
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Следственный комитет объяснил ошибкой замену протокола допроса свидетельницы по делу «Седьмой студии» Ларисы Войкиной. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответ ведомства в адрес адвокатов обвиняемого Алексея Малобродского.

В ответе говорится, что первоначальная версия протокола допроса Войкиной является «проектом протокола», который свидетельница впоследствии дополнила. «Проект протокола» должны были уничтожить, но вместо этого его по ошибке приобщили к материалам дела.

В дальнейшем Войкина «неоднократно полностью подтверждала свои показания», утверждает СК. Ведомство назвало необоснованными заявления Алексея Малобродского о том, что следователи подделали протокол допроса свидетельницы.

Малобродский пообещал оспорить отказ СК от расследования замены протокола допроса.

Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский в августе потребовал проверки действий следователей по делу «Седьмой студии», которые, по его мнению, специально дополнили показания Войкиной, усилив в них «обвинительную составляющую». Войкина подтвердила изменение протокола допроса.
Во втором протоколе появились утверждения, что сотрудники «Седьмой студии» получали зарплату выше официальной и брали наличные в долг из кассы организации. Кроме того, в нем говорилось, что Малобродский продолжал получать в «Седьмой студии» зарплату после увольнения, а Серебренников не просто отвечал за творческую часть работы «Седьмой студии», а контролировал всю ее деятельность.

Дело «Седьмой студии»

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