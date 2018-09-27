СК назвал ошибкой замену протокола допроса в деле «Седьмой студии». Малобродский обвинял следствие в подделке доказательств

Следственный комитет объяснил ошибкой замену протокола допроса свидетельницы по делу «Седьмой студии» Ларисы Войкиной. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответ ведомства в адрес адвокатов обвиняемого Алексея Малобродского.

В ответе говорится, что первоначальная версия протокола допроса Войкиной является «проектом протокола», который свидетельница впоследствии дополнила. «Проект протокола» должны были уничтожить, но вместо этого его по ошибке приобщили к материалам дела.

В дальнейшем Войкина «неоднократно полностью подтверждала свои показания», утверждает СК. Ведомство назвало необоснованными заявления Алексея Малобродского о том, что следователи подделали протокол допроса свидетельницы.

Малобродский пообещал оспорить отказ СК от расследования замены протокола допроса.