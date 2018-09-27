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Порошенко обвинил Россию в попытке оккупировать Азовское море

112 Украина
06:34, 27 сентября 2018
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Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Генассамблее ООН, обвинил Россию в «оккупации Азовского моря».

«Построив нелегально мост через Керченский пролив, Россия начала препятствование навигации кораблей через Керченский пролив. <…> Такие действия требуют усиленного режима санкций и других целевых мероприятий», — сказал Порошенко.

В своем выступлении Порошенко также призвал международное сообщество «выступить единым фронтом» против России, чтобы остановить ее «агрессивную, экспансионистскую политику», и призвал ООН разместить в Донбассе международную миротворческую миссию.

«Молчание и есть то оружие, которое Кремль использует против Украины, и, в конце концов, против всех нас!» — заявил Порошенко.

112 Украина

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