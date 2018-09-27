Порошенко обвинил Россию в попытке оккупировать Азовское море
Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Генассамблее ООН, обвинил Россию в «оккупации Азовского моря».
«Построив нелегально мост через Керченский пролив, Россия начала препятствование навигации кораблей через Керченский пролив. <…> Такие действия требуют усиленного режима санкций и других целевых мероприятий», — сказал Порошенко.
В своем выступлении Порошенко также призвал международное сообщество «выступить единым фронтом» против России, чтобы остановить ее «агрессивную, экспансионистскую политику», и призвал ООН разместить в Донбассе международную миротворческую миссию.
«Молчание и есть то оружие, которое Кремль использует против Украины, и, в конце концов, против всех нас!» — заявил Порошенко.