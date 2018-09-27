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Полиция Нидерландов предотвратила крупный теракт. Его организовал выходец из Ирака, пытавшийся вступить в ИГ

Associated Press
18:57, 27 сентября 2018
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Полиция Нидерландов арестовала семь человек по подозрению в организации крупномашстабного теракта.

Как рассказали в прокуратуре, подозреваемые были арестованы в двух городах — в Арнеме и Веерте по результатам многомесячного расследования спецслужб. Они планировали совершить теракт с помощью смертников, вооруженных автоматическим оружием, на одном из массовых мероприятий, параллельно взорвав в другом месте автомобиль со взрывчаткой. 

Лидером группы, по данным полиции, был 34-летний житель Арнема иракского происхождения. В 2017 году его судили за попытку присоединиться к террористической группировке «Исламское государство». 

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