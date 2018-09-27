Полиция Нидерландов предотвратила крупный теракт. Его организовал выходец из Ирака, пытавшийся вступить в ИГ

Полиция Нидерландов арестовала семь человек по подозрению в организации крупномашстабного теракта.

Как рассказали в прокуратуре, подозреваемые были арестованы в двух городах — в Арнеме и Веерте по результатам многомесячного расследования спецслужб. Они планировали совершить теракт с помощью смертников, вооруженных автоматическим оружием, на одном из массовых мероприятий, параллельно взорвав в другом месте автомобиль со взрывчаткой.

Лидером группы, по данным полиции, был 34-летний житель Арнема иракского происхождения. В 2017 году его судили за попытку присоединиться к террористической группировке «Исламское государство».