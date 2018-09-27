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«Известия» сообщили о планах Минтруда отказаться от термина «инвалиды». В ведомстве это опровергли

"Известия"
07:12, 27 сентября 2018
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Министерство труда и социальной защиты собирается прекратить использовать термин «инвалиды», убрав его, в числе прочего, из 181-ФЗ («О соцзащите инвалидов»).

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, планируется использовать другой термин, «в полной мере отражающий правозащитную модель госполитики в отношении людей с ограниченными возможностями».

Какой именно термин заменит «инвалидов», пока не определено.

Обновлено: в Минтруда сообщили, что уточнят понятие «инвалид», но не прекратят использовать этот термин в законодательстве. В пресс-службе ведомства отметили, что «Известия» исказили суть комментариев министерства.
Отказаться от использования слова «инвалиды» российским властям ранее рекомендовал комитет ООН по правам людей с инвалидностью. 

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