«Известия» сообщили о планах Минтруда отказаться от термина «инвалиды». В ведомстве это опровергли

Министерство труда и социальной защиты собирается прекратить использовать термин «инвалиды», убрав его, в числе прочего, из 181-ФЗ («О соцзащите инвалидов»).

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства, планируется использовать другой термин, «в полной мере отражающий правозащитную модель госполитики в отношении людей с ограниченными возможностями».

Какой именно термин заменит «инвалидов», пока не определено.

Обновлено: в Минтруда сообщили, что уточнят понятие «инвалид», но не прекратят использовать этот термин в законодательстве. В пресс-службе ведомства отметили, что «Известия» исказили суть комментариев министерства.