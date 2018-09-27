Мать лидеров Кущевской ОПГ Надежда Цапок вышла из колонии
Мать лидеров Кущевской ОПГ Надежда Цапок, осужденная по нескольким делам о мошенничестве, вышла на свободу после более семи лет пребывания в заключении. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Усть-Лабинского районного суда.
Это произошло 25 сентября. Как следует из сообщения пресс-службы суда, Цапок пересчитали срок по закону, который приравнивает день в СИЗО к полутора дням в колонии.
Как пишет «Коммерсант», срок заключения Цапок истекал 17 февраля 2019 года.
О том, что мать главаря преступной группировки вышла на свободу, накануне, 26 сентября сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации издания, она уже вернулась в свою родную станицу Кущевскую и встала на учет в МВД.