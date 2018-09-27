Мать лидеров Кущевской ОПГ Надежда Цапок вышла из колонии

Мать лидеров , осужденная по нескольким делам о мошенничестве, вышла на свободу после более семи лет пребывания в заключении. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Усть-Лабинского районного суда.

Это произошло 25 сентября. Как следует из сообщения пресс-службы суда, Цапок пересчитали срок по закону, который приравнивает день в СИЗО к полутора дням в колонии.

Как пишет «Коммерсант», срок заключения Цапок истекал 17 февраля 2019 года.