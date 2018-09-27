Банки из-за угрозы санкций ввезли в Россию рекордный с 2014 года объем наличных евро
Российские банки в июле ввезли в страну максимальный за последние несколько лет объем наличных евро — почти на 1,8 миллиарда, следует из опубликованных ЦБ данных. Наличных долларов за указанный период в Россию банками было ввезено почти в два раза меньше — 925,5 миллиона.
Как отмечает РБК, речь идет о максимальном с конца 2014 года объеме наличной единой европейской валюты, ввезенной в страну.
Эксперты, опрошенные изданием, связывают рост ввоза банками наличных евро с увеличением риска по операциям с долларами на фоне возможных американских санкций. Кроме того, считают они, банки запасаются наличными из-за возросшего оттока капитала из России.
Предполагается, что один из новых пакетов американских санкций может распространяться на банковскую сферу. Пока такие ограничительные меры не введены.
Представители российских властей ранее неоднократно заявляли о необходимости «дедолларизации» экономики, а также сокращения использования американской валюты в расчетах, в том числе межгосударственных.
В середине сентября глава ВТБ Андрей Костин рассказал о разработанном его банком — одним из крупнейших в России — плане отказа от доллара. Также Костин заявил, что в случае санкций вклады в российских банках могут быть конвертированы в другую валюту.
На фоне сообщений о новых санкциях и возможной конвертации вкладов клиенты Сбербанка в августе сняли с валютных депозитов 1,2 миллиарда долларов.