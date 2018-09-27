Банки из-за угрозы санкций ввезли в Россию рекордный с 2014 года объем наличных евро

Российские банки в июле ввезли в страну максимальный за последние несколько лет объем наличных евро — почти на 1,8 миллиарда, следует из опубликованных ЦБ данных. Наличных долларов за указанный период в Россию банками было ввезено почти в два раза меньше — 925,5 миллиона.

Как отмечает РБК, речь идет о максимальном с конца 2014 года объеме наличной единой европейской валюты, ввезенной в страну.

Эксперты, опрошенные изданием, связывают рост ввоза банками наличных евро с увеличением риска по операциям с долларами на фоне возможных американских санкций. Кроме того, считают они, банки запасаются наличными из-за возросшего из России.