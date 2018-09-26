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В США по подозрению в шпионаже арестовали гражданина Китая

Министерство юстиции США
06:01, 26 сентября 2018
Надежный источник

27-летний гражданин Китая Цзи Чаоцюнь арестован в Чикаго по обвинению в незаконной работе иностранным агентом на территории США.

Как сообщает министерство юстиции США, подозреваемый по заданию высокопоставленного офицера разведки министерства госбезопасности Китая собирал данные о восьми гражданах для их последующей вербовки. Среди них были китайцы, работающие инженерами и учеными в США по контракту с американскими военными.

По данным ведомства, Чаоцюнь приехал в США в 2013 году для обучения в Иллинойсском технологическом университете. В 2016 году он был зачислен специалистом в резервный штат американской армии.

На допросе подозреваемый заявил, что за последние семь лет не имел никаких контактов с зарубежными правительствами.

В июле 2018 года в США по аналогичному обвинению была задержана россиянка Мария Бутина. Наказание по статье о незаконной работе иноагентом в США составляет до 10 лет лишения свободы.
шапито

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