В США по подозрению в шпионаже арестовали гражданина Китая

27-летний гражданин Китая Цзи Чаоцюнь арестован в Чикаго по обвинению в незаконной работе иностранным агентом на территории США.

Как сообщает министерство юстиции США, подозреваемый по заданию высокопоставленного офицера разведки министерства госбезопасности Китая собирал данные о восьми гражданах для их последующей вербовки. Среди них были китайцы, работающие инженерами и учеными в США по контракту с американскими военными.

По данным ведомства, Чаоцюнь приехал в США в 2013 году для обучения в Иллинойсском технологическом университете. В 2016 году он был зачислен специалистом в резервный штат американской армии.

На допросе подозреваемый заявил, что за последние семь лет не имел никаких контактов с зарубежными правительствами.