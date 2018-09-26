Трамп на Генассамблее ООН обвинил Китай в попытке вмешательства в выборы в США

Президент США Дональд Трамп на заседании Генассамблеи ООН обвинил Китай в попытках вмешательства в предстоящие в ноябре выборы в Конгресс.

По словам Трампа, Китай пытался ослабить республиканцев из-за неприятия в Пекине политики Белого дома. «Они не хотят, чтобы мы или я победили, потому что я первый президент, который открыто противостоит Китаю в области торговли», — сказал Трамп.

Представитель Китая назвал обвинения «безосновательными».