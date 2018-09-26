Трамп на Генассамблее ООН обвинил Китай в попытке вмешательства в выборы в США
Президент США Дональд Трамп на заседании Генассамблеи ООН обвинил Китай в попытках вмешательства в предстоящие в ноябре выборы в Конгресс.
По словам Трампа, Китай пытался ослабить республиканцев из-за неприятия в Пекине политики Белого дома. «Они не хотят, чтобы мы или я победили, потому что я первый президент, который открыто противостоит Китаю в области торговли», — сказал Трамп.
Представитель Китая назвал обвинения «безосновательными».
Дональд Трамп с начала года в несколько этапов вводил пошлины на китайские товары. Причиной этого он называл «несправедливые торговые практики» и промышленный шпионаж. Китай каждый раз отвечал зеркальными мерами.
Издание Axios 23 сентября писало о том, что Белый дом в ближайшие несколько недель планирует начать кампанию против Китая: в Вашингтоне якобы собрали «тонны информации» о враждебной деятельности этой страны. «Мы не позволим, чтобы только Россия выглядела пугалом. Это [будут] Россия и Китай», — заявляли источники издания.