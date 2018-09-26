СК задержал брата бывшего главы Дагестана

Следственный комитет РФ задержал депутата Народного собрания Дагестана от «Единой России» Раджаба Абдулатипова. Его подозревают по статье , сообщил «Интерфакс» со ссылкой на СК.

Следствие считает, что участники преступной группы, в которую входил Абдулатипов, за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.

Ранее анонимный источник «Интерфакса» сообщил, что после задержания Абдулатипова доставили в управление ФСБ по Дагестану, а затем самолетом отправили на допрос в Москву.