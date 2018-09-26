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СК задержал брата бывшего главы Дагестана

Интерфакс
13:24, 26 сентября 2018
Надежный источник

Следственный комитет РФ задержал депутата Народного собрания Дагестана от «Единой России» Раджаба Абдулатипова. Его подозревают по статье 210 УК РФ, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на СК.

Следствие считает, что участники преступной группы, в которую входил Абдулатипов, за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность.

Ранее анонимный источник «Интерфакса» сообщил, что после задержания Абдулатипова доставили в управление ФСБ по Дагестану, а затем самолетом отправили на допрос в Москву.

Раджаб Абдулатипов — брат бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, руководившего регионом в 2013-2017 годах.
В октябре 2017 года главой Дагестана стал вице-спикер Госдумы Владимир Васильев. После этого в республике задержали несколько высокопоставленных чиновников, которых заподозрили в коррупции и убийствах.

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