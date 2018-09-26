МВД Великобритании отказалось помогать России в расследовании дела об отравлении Скрипалей

Министерство внутренних дел Великобритании отказало Генпрокуратуре РФ в оказании правовой помощи в расследовании возбужденного в России уголовного дела по факту покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Как сообщили в посольстве РФ в Великобритании, в соответствующем заявлении МВД подчеркивалось, что решение об отказе было принято «на самом высоком уровне».