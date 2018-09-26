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МВД Великобритании отказалось помогать России в расследовании дела об отравлении Скрипалей

Посольство РФ в Великобритании
20:26, 26 сентября 2018
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Министерство внутренних дел Великобритании отказало Генпрокуратуре РФ в оказании правовой помощи в расследовании возбужденного в России уголовного дела по факту покушения на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. 

Как сообщили в посольстве РФ в Великобритании, в соответствующем заявлении МВД подчеркивалось, что решение об отказе было принято «на самом высоком уровне».

В качестве обоснования отказа британская сторона ссылается на пункт «b» статьи 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года. Согласно этому пункту, «в помощи может быть отказано, если запрашиваемая Сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам».

Посольство РФ в Великобритании
Власти Великобритании считают, что за попыткой отравления Скрипалей стоит Москва. По мнению Лондона, преступление совершили сотрудники ГРУ, въехавшие в страну под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Петров и Боширов — кто они?

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