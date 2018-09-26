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Мосгордума одобрила закон о сохранении льгот для жителей старше 50 лет

Агентство «Москва»
09:36, 26 сентября 2018
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Мосгордума в трех чтениях одобрила законопроект о социальной поддержке москвичей старше 50 лет в рамках пенсионной реформы, сообщает агентство «Москва».

Законопроект внес московский мэр Сергей Собянин. Документ сохраняет льготы, которые получают в Москве женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет.

Кроме того, закон вводит меры социальной поддержки для москвичей старше 50 лет. В частности, они смогут бесплатно проходить диспансеризацию. Также правительство Москвы создаст для них специальный центр переподготовки и трудоустройства.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.

Принять меры дополнительной поддержки для людей предпенсионного возраста регионам России предложил президент Владимир Путин во время своего телеобращения по поводу пенсионной реформы в августе.

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