Мосгордума одобрила закон о сохранении льгот для жителей старше 50 лет

Мосгордума в трех чтениях одобрила законопроект о социальной поддержке москвичей старше 50 лет в рамках , сообщает агентство «Москва».

Законопроект внес московский мэр Сергей Собянин. Документ сохраняет , которые получают в Москве женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет.

Кроме того, закон вводит меры социальной поддержки для москвичей старше 50 лет. В частности, они смогут бесплатно проходить диспансеризацию. Также правительство Москвы создаст для них специальный центр переподготовки и трудоустройства.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.