Мосгордума одобрила закон о сохранении льгот для жителей старше 50 лет
Мосгордума в трех чтениях одобрила законопроект о социальной поддержке москвичей старше 50 лет в рамках пенсионной реформы, сообщает агентство «Москва».
Законопроект внес московский мэр Сергей Собянин. Документ сохраняет льготы, которые получают в Москве женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет.
Кроме того, закон вводит меры социальной поддержки для москвичей старше 50 лет. В частности, они смогут бесплатно проходить диспансеризацию. Также правительство Москвы создаст для них специальный центр переподготовки и трудоустройства.
Закон вступит в силу с 1 января 2019 года.
Принять меры дополнительной поддержки для людей предпенсионного возраста регионам России предложил президент Владимир Путин во время своего телеобращения по поводу пенсионной реформы в августе.