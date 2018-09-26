К строительству самой дорогой дороги в России планируют привлечь инвесторов

В строительстве дороги в Краснодарском крае, которая может стать самой дорогой в России, власти предлагают поучаствовать инвесторам, пишут «Ведомости».

По данным издания, эта скоростная дорога вошла в список инвестпроектов, предложенных крупнейшим металлургическим и нефтехимическим компаниям вместо изъятия сверхдоходов.

Предполагается, что проект станет еще масштабнее. Если первоначально речь шла о дороге от Джубги до Сочи, то теперь обсуждается трасса от Керчи до Сочи через Новороссийск.

Строительство трассы от Джубги до Сочи Минтранс , стоимость проекта дороги из Крыма до Сочи в документах не уточняется.