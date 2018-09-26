«Будет предложено всем». Сергей Фургал создаст коалиционное правительство в Хабаровском крае
Новый губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Сергей Фургал заявил о намерении создать коалиционное правительство, сообщает «Коммерсант».
«Будет предложено всем — коммунистам, единороссам, „Справедливой России“ — предоставить кандидатуры по направлениям, которые должны соответствовать заданным параметрам. Разногласий по политическим моментам и идеологии не будет», — сказал Фургал.
Он также добавил, что планирует сократить число заместителей губернатора с нынешних 21 до 8–12.
Сергей Фургал победил во втором туре выборов губернатора Хабаровского края, опередив своего соперника — временно исполняющего обязанности главы региона, единоросса Вячеслава Шпорта — на 40 процентных пунктов. Фургал вступит в должность губернатора 28 сентября.
Перед вторым туром Шпорт предложил Фургалу пост первого зампреда правительства Хабаровского края. Тот согласился, но не снял свою кандидатуру с выборов. Фургал пояснил в соцсетях, что примет предложение, только если проиграет; позже он удалил свой пост.
КПРФ и ЛДПР договорились сформировать коалиционные правительства во Владимирской области и Хабаровском крае, где на губернаторских выборах победили либерал-демократы, а также в Хакасии, где второй тур отложили после снятия с выборов исполняющего обязанности главы региона, единоросса Виктор Зимина.