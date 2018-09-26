«Будет предложено всем». Сергей Фургал создаст коалиционное правительство в Хабаровском крае

Новый губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Сергей Фургал заявил о намерении создать коалиционное правительство, сообщает «Коммерсант».

«Будет предложено всем — коммунистам, единороссам, „Справедливой России“ — предоставить кандидатуры по направлениям, которые должны соответствовать заданным параметрам. Разногласий по политическим моментам и идеологии не будет», — сказал Фургал.

Он также добавил, что планирует сократить число заместителей губернатора с нынешних 21 до 8–12.