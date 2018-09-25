В Челябинск для вывоза отходов направили мусоровозы из других городов
Для вывоза бытовых отходов, скопившихся в Челябинске после того, как местные компании отказались вывозить мусор, направлены мусоровозы из других городов области. Соответствующее распоряжение отдал глава региона Борис Дубровский.
Как пояснил ТАСС пресс-секретарь губернатора, в Челябинск направлены 10-15 резервных мусоровозов из Миасса, Пласта, Озерска, Южноуральска и Еманжелинска.
Переброска спецтехники в Челябинск, подчеркнул он, не должна негативно сказаться на вывозе мусора в других городах области.
По данным Ura.ru, в Челябинск ранее также была направлена техника из Магнитогорска, Кургана и Екатеринбурга.
В Челябинске с середины сентября фактически был прекращен вывоз бытовых отходов из дворов. Тогда был закрыт мусорный полигон, расположенный недалеко от города, а вывоз отходов на новую площадку в 50 километрах от Челябинска многие компании-подрядчики объявили нерентабельным.
23 сентября в Челябинске был введен режим повышенной опасности, в том числе из-за скопившегося мусора. Мэр города Евгений Тефтелев заявил, что при привлечении дополнительной техники вывоз скопившегося мусора займет около 10 дней.