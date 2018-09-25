В Челябинск для вывоза отходов направили мусоровозы из других городов

Для вывоза бытовых отходов, скопившихся в Челябинске после того, как местные компании отказались вывозить мусор, направлены мусоровозы из других городов области. Соответствующее распоряжение отдал глава региона Борис Дубровский.

Как пояснил ТАСС пресс-секретарь губернатора, в Челябинск направлены 10-15 резервных мусоровозов из Миасса, Пласта, Озерска, Южноуральска и Еманжелинска.

Переброска спецтехники в Челябинск, подчеркнул он, не должна негативно сказаться на вывозе мусора в других городах области.

По данным Ura.ru, в Челябинск ранее также была направлена техника из Магнитогорска, Кургана и Екатеринбурга.