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Michael Kors купила Versace за 1,8 миллиарда евро

Associated Press
12:29, 25 сентября 2018
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Американская компания Michael Kors Holdings Ltd, занимающаяся производством модной одежды и сумок, приобрела итальянский модный дом Versace.

Сумма сделки составила 1,83 миллиарда евро. Michael Kors Holdings, в частности, получил все доли, принадлежавшие членам семьи основателя модного дома Джанни Версаче.

Семья Версаче, объявила сестра модельера, возглавлявшая модный дом после его смерти, получит доли в объединенном холдинге и будет принимать участие в дальнейшем развитии бренда Versace.

Новый владелец Versace планирует удвоить продажи бренда, доведя их до 2 миллиардов долларов в год, и открыть около 100 новых магазинов модного дома по всему миру (сейчас у Versace около 200 магазинов), сообщает Bloomberg.

В 2014 году 20% компании Versace было продано членами семьи модельера американскому фонду The Blackstone Group за 210 миллионов долларов. Эта доля также переходит к Michael Kors.
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