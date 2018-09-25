Michael Kors купила Versace за 1,8 миллиарда евро

Американская компания Michael Kors Holdings Ltd, занимающаяся производством модной одежды и сумок, приобрела итальянский .

Сумма сделки составила 1,83 миллиарда евро. Michael Kors Holdings, в частности, получил все доли, принадлежавшие членам семьи основателя модного дома Джанни Версаче.

Семья Версаче, объявила сестра модельера, возглавлявшая модный дом после его смерти, получит доли в и будет принимать участие в дальнейшем развитии бренда Versace.

Новый владелец Versace планирует удвоить продажи бренда, доведя их до 2 миллиардов долларов в год, и открыть около 100 новых магазинов модного дома по всему миру (сейчас у Versace около 200 магазинов), сообщает Bloomberg.