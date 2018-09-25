Fitch улучшило прогноз роста российской экономики
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что по итогам 2018 года рост экономики России составит 2% ВВП. Ранее агентство прогнозировало, что по итогам года российская экономика вырастет лишь на 1,8%.
В 2019 году, объявил аналитик Fitch по России Эрик Ариспе, ожидается рост экономики России на 1,5%, в 2020 году — на 1,9%.
Ариспе также заявил, что кредитный рейтинг России, подтвержденный Fitch в августе на уровне «BBB-» с «позитивным» прогнозом, мог бы быть пересмотрен в сторону повышения, если бы не действующие в отношении РФ санкции.
Минэкономразвития ожидает по итогам 2018 года рост ВВП также на 2%. Банк России прогнозирует, что экономика страны вырастет на 1,5-2%.
В 2017 году, по данным Росстата, ВВП России вырос на 1,5%.