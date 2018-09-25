«Монако» проиграл со счетом 0:1, пропустив гол на 27-й минуте.

Российский полузащитник Александр Головин впервые вышел в стартовом составе «Монако» в официальном матче: во встрече седьмого тура чемпионата Франции россиянин отыграл полный матч против «Анже».

Александр Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро — это рекорд для российских футболистов.

В начале августа, еще не сыграв ни одной игры за клуб, Головин получил травму, из-за чего пропустил начало сезона. Впервые россиянин вышел на замену в матче чемпионата Франции 21 сентября.