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Александр Головин впервые вышел в стартовом составе «Монако»

AS Monaco
20:09, 25 сентября 2018
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Российский полузащитник Александр Головин впервые вышел в стартовом составе «Монако» в официальном матче: во встрече седьмого тура чемпионата Франции россиянин отыграл полный матч против «Анже».

«Монако» проиграл со счетом 0:1, пропустив гол на 27-й минуте. 

Александр Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро — это рекорд для российских футболистов.
В начале августа, еще не сыграв ни одной игры за клуб, Головин получил травму, из-за чего пропустил начало сезона. Впервые россиянин вышел на замену в матче чемпионата Франции 21 сентября.

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