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В ВЭБе рассказали о планах превращения госкорпорации в «кредитный синдикат»

Ведомости
05:39, 24 сентября 2018
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Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует совместно с коммерческими банками заняться синдицированным кредитованием, сообщили «Ведомостям» два представителя руководства госкопорации.

Таким образом ВЭБ планирует помогать инвесторам находить финансирование и снизить его стоимость. Коммерческим банкам, участвующим в синдицированных кредитах, ВЭБ планирует предоставлять гарантии, а также брать на себя часть рисков, в том числе связанных с инфляцией и конъюнктурой рынка. Госкорпорация обсуждает с Минфином возможность предоставления субсидий на эти цели.

Договор о намерениях участвовать в синдикатах с ВЭБом подписали более 10 банков. Возможность совместных проектов, рассказали представители ВЭБа, в частности обсуждается с тремя крупнейшими банками — Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ. 

Внешэкономбанк — государственная корпорация, 100% которой принадлежит правительству РФ. С мая 2018 года ее возглавляет бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов.
ВЭБ почти полностью свернул программу кредитования в 2016 году, когда госкорпорация оказалась на грани дефолта.
В мае Дмитрий Медведев, назначенный в очередной раз премьер-министром, объявил, что ВЭБ станет «основным инструментом» выполнения нового «майского указа» президента. В частности, по словам Медведева, ВЭБ будет финансировать проекты «в сфере инфраструктуры и цифрового развития».
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