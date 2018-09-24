В ВЭБе рассказали о планах превращения госкорпорации в «кредитный синдикат»

Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует совместно с коммерческими банками заняться синдицированным кредитованием, сообщили «Ведомостям» два представителя руководства госкопорации.

Таким образом ВЭБ планирует помогать инвесторам находить финансирование и снизить его стоимость. Коммерческим банкам, участвующим в синдицированных кредитах, ВЭБ планирует предоставлять гарантии, а также брать на себя часть рисков, в том числе связанных с инфляцией и конъюнктурой рынка. Госкорпорация обсуждает с Минфином возможность предоставления субсидий на эти цели.

Договор о намерениях участвовать в синдикатах с ВЭБом подписали более 10 банков. Возможность совместных проектов, рассказали представители ВЭБа, в частности обсуждается с тремя крупнейшими банками — Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ.