СК освободил из-под ареста лидера «Христианского государства». Его обвиняют в угрозах поджечь кинотеатры из-за фильма «Матильда»

Лидер организации «Христианское государство» Александр Калинин, обвиняемый в экстремизме из-за рассылки угроз в кинотеатры по поводу фильма «Матильда», освободился из-под ареста. Об этом пишут «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источник.

Калинин вышел из следственного изолятора под подписку о невыезде. Ему изменили меру пресечения после того, как 23 сентября истек срок его содержания под стражей, рассказал источник «Интерфакса».

«Предельный срок заключения под арестом по тяжести вменяемого Калинину преступления составляет один год. Следствие не может ходатайствовать перед судом о продлении обвиняемому срока ареста, поэтому СК отпустил его под подписку», — сказал собеседник ТАСС.