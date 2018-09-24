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Белый дом планирует обвинить Китай во враждебных действиях

Axios
06:45, 24 сентября 2018
Требует подтверждения

Администрация президента США Дональда Трампа планирует раскрыть информацию о «враждебных действиях» Китая против государственного и частного секторов США. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника.

По данным собеседника издания в Белом доме, администрация Трампа также планирует обвинить Пекин в кибератаках, вмешательстве в выборы и ведении промышленной войны, в том числе с помощью кражи интеллектуальной собственности. «Мы не позволим, чтобы только Россия выглядела пугалом. Это [будут] Россия и Китай», — заявил источник Axios.

По информации издания, американское правительство собрало «тонны информации» о враждебной деятельности Китая и планирует начать кампанию против этой страны в ближайшие несколько недель. В ней будут задействованы Белый дом, а также министерства финансов, торговли и обороны.

Дональд Трамп ранее обвинил Китай в «несправедливых торговых практиках» и промышленном шпионаже. Он обложил пошлинами китайский импорт на общую сумму в 250 миллиардов долларов. Китай в ответ заявил о введении пошлин на американские товары на 110 миллиардов долларов.
Второй и последний на данный момент этап американских пошлин вступил в силу с 24 сентября. В связи с этим Китай, по данным The Wall Street Journal, отменил торговые переговоры с США.

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