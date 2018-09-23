Как переехать на новое рабочее место?Партнерский материал

«Зенит» обыграл «Локомотив» со счетом 5:3. Это самый результативный матч в российском футболе за три года

Sports.ru
15:52, 23 сентября 2018
Надежный источник

Петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» со счетом 5:3 в восьмом туре чемпионата России по футболу.

Счет в матче «Зенит» — «Локомотив» на 13-й минуте открыл полузащитник петербургского клуба Олег Шатов. Он также оформил дубль во втором тайме. Кроме него голы забили полузащитник Александр Ерохин, нападающие Артем Дзюба и Себастьян Друисси.

В составе «Локомотива» отличились полузащитники Дмитрий Баринов и Алексей Миранчук, а также нападающий Федор Смолов.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, который вышел на замену на 77-й минуте, получил две желтые карточки. Его удалили с поля на 82-й минуте.

«Зенит» и «Локомотив» показали самый результативный матч российской премьер-лиги за три года, сообщает Sports.ru. В двух прошедших сезонах ни в одном из матчей не забивали восемь или более мячей. Последний раз такое было в сентябре 2015 года, когда ЦСКА обыграл «Мордовию» со счетом 6:4.

«Локомотив» — чемпион России по футболу в сезоне 2017/2018. «Зенит» становился чемпионом в сезоне 2014/2015.
Подкасты
Обязательно захватите паспорт! Как москвичам навязывают кредиты на лечение несуществующих заболеваний
47 минут

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы