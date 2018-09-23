В Новой Зеландии нашли иглы в клубнике из Австралии

Сеть супермаркетов Countdown в Новой Зеландии отозвала из своих магазинов клубнику австралийского бренда Choice после того, как в ней нашли иглы, сообщает газета The New Zealand Herald.

Клубнику с иглами обнаружили в одном из супермаркетов в Окленде. После этого сеть Countdown предложила покупателям вернуть купленную клубнику в магазины или разрезать ягоды, прежде чем съесть.

В полиции сообщили, что иглы в клубнике нашел один из покупателей. Никто не пострадал, поскольку иголки обнаружили до того, как кто-либо съел клубнику.