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В Новой Зеландии нашли иглы в клубнике из Австралии

The New Zealand Herald
12:32, 23 сентября 2018
Надежный источник

Сеть супермаркетов Countdown в Новой Зеландии отозвала из своих магазинов клубнику австралийского бренда Choice после того, как в ней нашли иглы, сообщает газета The New Zealand Herald.

Клубнику с иглами обнаружили в одном из супермаркетов в Окленде. После этого сеть Countdown предложила покупателям вернуть купленную клубнику в магазины или разрезать ягоды, прежде чем съесть.

В полиции сообщили, что иглы в клубнике нашел один из покупателей. Никто не пострадал, поскольку иголки обнаружили до того, как кто-либо съел клубнику.

В середине сентября супермаркеты Австралии начали изымать из продажи клубнику после того, как в ягодах начали находить иглы. Власти Квинсленда, где расположено большинство клубничных ферм Австралии, объявили награду в 100 тысяч австралийских долларов за информацию о «продуктовом террористе».

Австралийская клубника с иглами

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