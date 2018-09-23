«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в московском дерби

Московские «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью 1:1 в восьмом туре чемпионата России по футболу.

Счет во встрече на 30-й минуте ударом со штрафного открыл полузащитник «Спартака» Фернандо.

На 63-й минуте ответный мяч забил игрок ЦСКА Никола Влашич.

В ходе матча, прошедшего на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ-Арена», был зафиксирован рекорд посещаемости — игру посетил 29 тысяч 361 зритель.

После восьми туров «Спартак» набрал 15 очков и вместе с «Ростовом» делит второе место в турнирной таблице. На счету ЦСКА 13 очков. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», у которого 22 очка.