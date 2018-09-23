«Спартак» и ЦСКА сыграли вничью в московском дерби
Московские «Спартак» и ЦСКА сыграли вничью 1:1 в восьмом туре чемпионата России по футболу.
Счет во встрече на 30-й минуте ударом со штрафного открыл полузащитник «Спартака» Фернандо.
На 63-й минуте ответный мяч забил игрок ЦСКА Никола Влашич.
Супердерби #ЦСКАспартак завершилось вничью - 1:1. pic.twitter.com/GZAxrJhRTf— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 23, 2018
В ходе матча, прошедшего на домашнем стадионе ЦСКА «ВЭБ-Арена», был зафиксирован рекорд посещаемости — игру посетил 29 тысяч 361 зритель.
После восьми туров «Спартак» набрал 15 очков и вместе с «Ростовом» делит второе место в турнирной таблице. На счету ЦСКА 13 очков. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», у которого 22 очка.