Губернатор Хабаровского края обвинил конкурента по второму туру выборов в подкупе избирателей

Предвыборный штаб губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта подал в региональную избирательную комиссию 19 жалоб о нарушениях во втором туре выборов главы региона, сообщает «Интерфакс».

В штабе Шпорта утверждают, что в «день тишины» накануне голосования и в сам день выборов проводится незаконная агитация за кандидата от ЛДПР Сергея Фургала. Также в штабе говорят о подвозе и подкупе избирателей и об угрозах в адрес чиновников.

Представители штаба Сергея Фургала в свою очередь направили в избирком 10 жалоб на нарушения на выборах: некоторые из них связаны с тем, что военные фотографируют свои бюллетени, чем нарушают тайну выборов. Жалобы также подали в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

Краевой избирком ранее обратился в полицию из-за жалоб о незаконной агитации в пользу Фургала в «день тишины».