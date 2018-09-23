Александр Поветкин проиграл Энтони Джошуа бой за звание чемпиона мира

Британский боксер Энтони Джошуа победил россиянина Александра Поветкина в бою, который прошел 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Как сообщает Reuters, 28-летний британец отправил 39-летнего Поветкина в нокаут в седьмом раунде.

Энтони Джошуа сохранил титул чемпиона мира по версии WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе. Победа над Поветкиным стала для него 22-й в карьере — ранее он ни разу не проигрывал.

Для Поветкина поражение от Джошуа стало вторым в карьере. Первый раз он проиграл украинцу Владимиру Кличко в 2013 году.