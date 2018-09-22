Среди инвестпроектов, предложенных крупнейшим компаниям вместо изъятия сверхдоходов, нашли проект фонда Катерины Тихоновой

Среди инвестпроектов, которые правительство РФ предложило крупнейшим металлургическим и нефтехимическим компаниям вместо изъятия сверхдоходов, есть проект фонда «Иннопрактика», который возглавляет предполагаемая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова. Об этом сообщает The Bell.

Проект называется «Инновационный инжиниринговый центр», стоимость реализации его пилотной версии — 1,05 миллиарда рублей.

В чем заключается суть проекта, из сообщения The Bell ясно не до конца. Среди задач проекта — создание трех тысяч высокопроизводительных рабочих мест, а также «пояса из 1000 технологических компаний вокруг ведущих технических вузов России».