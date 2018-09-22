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Полузащитник «Реала» Лука Модрич пошел на сделку со следствием в Испании по делу о неуплате налогов

El Mundo
17:47, 22 сентября 2018
Требует подтверждения

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, обвиненный в Испании в неуплате налогов, согласился на наказание в виде восьми месяцев тюрьмы и штрафа, сообщила газета El Mundo 21 сентября со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Модрич сможет заменить тюремное заключение на штраф; в общей сложности ему нужно будет заплатить более 400 тысяч евро. Ранее в рамках разбирательства он заплатил испанским властям миллион евро.

Модрич признал вину в сокрытии доходов на сумму более 800 тысяч евро в 2013-2014 годы.

Ранее аналогичные соглашения с испанскими властями из-за неуплаты налогов заключил, в частности, Криштиану Роналду.
Лука Модрич был признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу 2018 года.

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