Полузащитник «Реала» Лука Модрич пошел на сделку со следствием в Испании по делу о неуплате налогов

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, обвиненный в Испании в неуплате налогов, согласился на наказание в виде восьми месяцев тюрьмы и штрафа, сообщила газета El Mundo 21 сентября со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Модрич сможет заменить тюремное заключение на штраф; в общей сложности ему нужно будет заплатить более 400 тысяч евро. Ранее в рамках разбирательства он заплатил испанским властям миллион евро.

Модрич признал вину в сокрытии доходов на сумму более 800 тысяч евро в 2013-2014 годы.