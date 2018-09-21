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Возбуждено дело против замначальника оренбургской ИК-3. Там с ведома администрации заключенных били и принуждали к мошенничеству

Следственный комитет по Оренбургской области
13:57, 21 сентября 2018
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против замначальника исправительной колонии № 3 Оренбургской области Евгения Матицына. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, в том числе с применением насилия.

В сообщении СК сказано, что в 2015-2016 годы Матицын вместе с другими сотрудниками совершал «противоправные действия» в отношении осужденных, чтобы склонить их к сотрудничеству с администрацией и «сокрытию недостатков в работе последней».

Кроме того, пытался «скрыть факт дезорганизации деятельности учреждения» в августе 2018 года.

«Медуза» неоднократно писала об издевательствах и других нарушениях прав заключенных в оренбургской ИК-3. Как удалось выяснить, в этой колонии над заключенными издевались другие осужденные с ведома администрации; в частности, они заставляли их заниматься телефонным мошенничеством, а за отказ — избивали.
Один из заключенных, в 2017 году рассказавших «Медузе» о происходившем в колонии, вскоре отказался от своих слов, заявив приглашенным администрацией журналистам, что правозащитники подтолкнули его к оговору сотрудников. В региональной ОНК предположили, что на него было оказано «очень сильное давление».

Что происходит в оренбургской ИК-3

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