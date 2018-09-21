Возбуждено дело против замначальника оренбургской ИК-3. Там с ведома администрации заключенных били и принуждали к мошенничеству

Следственный комитет возбудил уголовное дело против замначальника исправительной колонии № 3 Оренбургской области Евгения Матицына. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, в том числе с применением насилия.

В сообщении СК сказано, что в 2015-2016 годы Матицын вместе с другими сотрудниками совершал «противоправные действия» в отношении осужденных, чтобы склонить их к сотрудничеству с администрацией и «сокрытию недостатков в работе последней».

Кроме того, пытался «скрыть факт дезорганизации деятельности учреждения» в .