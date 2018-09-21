Возбуждено дело против замначальника оренбургской ИК-3. Там с ведома администрации заключенных били и принуждали к мошенничеству
Следственный комитет возбудил уголовное дело против замначальника исправительной колонии № 3 Оренбургской области Евгения Матицына. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, в том числе с применением насилия.
В сообщении СК сказано, что в 2015-2016 годы Матицын вместе с другими сотрудниками совершал «противоправные действия» в отношении осужденных, чтобы склонить их к сотрудничеству с администрацией и «сокрытию недостатков в работе последней».
Кроме того, пытался «скрыть факт дезорганизации деятельности учреждения» в августе 2018 года.
Замначальника ИК-3 в Новотроицке Оренбургской области 37-летний Евгений Матыцин вместе с подчиненными совершал противоправные действия в отношении осужденных с целью дальнейшего склонения их к сотрудничеству с администрацией.— Следственный комитет (@sledcom_rf) September 21, 2018
Возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы pic.twitter.com/1WvqM74Ksg