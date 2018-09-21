В Екатеринбурге суд освободил активистку с эпилепсией, арестованную за акцию 9 сентября
Кировский районный суд Екатеринбурга освободил Ирину Норман, отправленную под административный арест за участие в акции 9 сентября.
Норман была арестована на 15 суток за повторное нарушение правил проведения митингов. Под арест активистку отправили несмотря на то, что у нее эпилепсия.
«Правозащита „Открытой России“ в лице меня не позволит больным эпилепсией оставаться в спецприемнике, рискуя своим здоровьем и жизнью», — написала в фейсбуке адвокат Юлия Федотова, занимавшаяся делом Норман.
Акции против пенсионной реформы, организованные сторонниками Алексея Навального, прошли в России 9 сентября — в Единый день голосования. В некоторых городах акции были согласованы, в некоторых — в том числе в Екатеринбурге — нет.
В связи с митингами против пенсионной реформы в России были задержаны около 1,2 тысячи человек. По числу задержанных Екатеринбург занял второе место после Санкт-Петербурга.