Порошенко подал в суд на «Би-би-си» из-за статьи о выплате сотен тысяч долларов адвокату Трампа

Президент Украины Петр Порошенко подал в суд на «Би-би-си» из-за публикации о том, что за организацию его встречи с Дональдом Трампом адвокату президента США якобы заплатили сотни тысяч долларов.

По словам юристов Порошенко, утверждения из статьи нанесли серьезный урон репутации украинского президента, который занимается в своей стране борьбой с коррупцией.

Ставшая поводом для иска статья вышла на сайте BBC News 23 мая 2018 года и до сих пор доступна. В ней говорится, что адвокат Трампа Майкл Коэн получил от 400 до 600 тысяч долларов от представителей Порошенко, который хотел провести с американским президентом сколько-нибудь продолжительную встречу — вместо нескольких минут, запланированных Белым домом. При этом Коэн, по словам источников «Би-би-си», не мог выполнить услугу, за которую взял деньги.