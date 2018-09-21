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Минобороны отвергло существование нестыковок в датах на документах о сбившей «Боинг» ракете

Интерфакс
22:18, 20 сентября 2018
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Минобороны РФ отвергло предположения, что на документах о сбившей малайзийский «Боинг» ракете, представленных 17 сентября, есть нестыковки в датах.

О нестыковках писала «Новая газета»: издание обратило внимание, что в «восстановленном подлиннике формуляра на двигатель» стоит дата производства 24 декабря 1986 года, хотя восстановление подлинника документа датировано почти годом ранее — 14 января 1986-го. «Новая» предположила, что представленный документ, таким образом, был отредактирован и может не иметь отношения к ракете.

Как следует из сообщения Минобороны, слова «восстановленный подлинник» относятся не к конкретному документу, а к эталонному формуляру на двигатель, с которого тиражировались документы для каждого экземпляра. Запись в представленном 17 сентября документе означает, что «формуляр двигателя был скопирован с восстановленного 14 января 1986 года подлинника», заявили в ведомстве.

18 сентября Минобороны России объявило, что сбившая малайзийский «Боинг» ракета для комплекса «Бук», которую в мае представило международное расследование, была поставлена в войсковую часть на Украине и, следовательно, не имеет отношения к России. Ведомство подкрепило эти аргументы документами, в которых указаны серийные номера ракеты и ее двигателя.

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