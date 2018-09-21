Минобороны отвергло существование нестыковок в датах на документах о сбившей «Боинг» ракете

Минобороны РФ отвергло предположения, что на документах о сбившей малайзийский «Боинг» ракете, представленных 17 сентября, есть нестыковки в датах.

О нестыковках писала «Новая газета»: издание обратило внимание, что в «восстановленном подлиннике формуляра на двигатель» стоит дата производства 24 декабря 1986 года, хотя восстановление подлинника документа датировано почти годом ранее — 14 января 1986-го. «Новая» предположила, что представленный документ, таким образом, был отредактирован и может не иметь отношения к ракете.

Как следует из сообщения Минобороны, слова «восстановленный подлинник» относятся не к конкретному документу, а к эталонному формуляру на двигатель, с которого тиражировались документы для каждого экземпляра. Запись в представленном 17 сентября документе означает, что «формуляр двигателя был скопирован с восстановленного 14 января 1986 года подлинника», заявили в ведомстве.