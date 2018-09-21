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ФАС завела дело на «Яндекс» из-за рекламы букмекерской конторы

Агентство «Москва»
08:25, 21 сентября 2018
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Управление ФАС по Москве возбудило дело в отношении компании «Яндекс» из-за рекламы букмекерской конторы «Фонбет», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Рекламу показывали на сервисах «Яндекса» во время трансляций матчей чемпионата мира по футболу, а также в записях лучших моментов игр. В ФАС заявили, что это нарушает закон «О рекламе», запрещающий рекламу азартных игр и пари в интернете. Дело в отношении «Яндекса» рассмотрят 25 сентября.

В компании «Яндекс» пока не комментировали обвинения ФАС.

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