ФАС завела дело на «Яндекс» из-за рекламы букмекерской конторы

Управление по Москве возбудило дело в отношении компании «Яндекс» из-за рекламы букмекерской конторы «Фонбет», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Рекламу показывали на сервисах «Яндекса» во время трансляций матчей чемпионата мира по футболу, а также в записях лучших моментов игр. В ФАС заявили, что это нарушает закон «О рекламе», запрещающий рекламу азартных игр и пари в интернете. Дело в отношении «Яндекса» рассмотрят 25 сентября.

В компании «Яндекс» пока не комментировали обвинения ФАС.