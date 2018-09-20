Во Владимирской области сопернику губернатора на выборах предложили пост вице-спикера заксобрания
Кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, вышедшему во второй тур губернаторских выборов во Владимирской области, предложили пост вице-спикера законодательного собрания региона, сообщает РБК.
Предложение сделали представители фракции «Единая Россия», рассказали РБК два источника в региональном отделении партии. По их словам, в случае согласия Сипягина официальное заявление о его новой должности может быть сделано уже 20 сентября.
Сипягин назвал сведения РБК «дезинформацией». Но источник, знакомый с ходом обсуждения, сообщил изданию, что штабы действующего губернатора Светланы Орловой и Сипягина обсуждали возможность «предложить представителю ЛДПР какой-либо пост». А источник, близкий к Кремлю, ранее рассказывал РБК, что ЛДПР пыталась договориться с администрацией Владимирской области о политической сделке перед вторым туром выборов.
Помимо участия в выборах губернатора, Сипягин баллотировался в заксобрание региона, которое выбирали также в единый день голосования 9 сентября. Представитель ЛДПР прошел в региональный парламент нового созыва. В предыдущем составе заксобрания он занимал пост председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию.