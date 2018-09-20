Как переехать на новое рабочее место?Партнерский материал

Во Владимирской области сопернику губернатора на выборах предложили пост вице-спикера заксобрания

РБК
05:31, 20 сентября 2018
Требует подтверждения

Кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, вышедшему во второй тур губернаторских выборов во Владимирской области, предложили пост вице-спикера законодательного собрания региона, сообщает РБК.

Предложение сделали представители фракции «Единая Россия», рассказали РБК два источника в региональном отделении партии. По их словам, в случае согласия Сипягина официальное заявление о его новой должности может быть сделано уже 20 сентября.

Сипягин назвал сведения РБК «дезинформацией». Но источник, знакомый с ходом обсуждения, сообщил изданию, что штабы действующего губернатора Светланы Орловой и Сипягина обсуждали возможность «предложить представителю ЛДПР какой-либо пост». А источник, близкий к Кремлю, ранее рассказывал РБК, что ЛДПР пыталась договориться с администрацией Владимирской области о политической сделке перед вторым туром выборов.

Помимо участия в выборах губернатора, Сипягин баллотировался в заксобрание региона, которое выбирали также в единый день голосования 9 сентября. Представитель ЛДПР прошел в региональный парламент нового созыва. В предыдущем составе заксобрания он занимал пост председателя комитета по аграрной политике, экологии и природопользованию.

РБК
В первом туре губернаторских выборов во Владимирской области кандидат от «Единой России», действующий губернатор Светлана Орлова получила 36,4% голосов, Владимир Сипягин — 31,2%. Второй тур выборов назначен на 23 сентября.
Сначала Сипягин был активен перед вторым туром, но позднее сдал агитационно-пропагандистские материалы и перестал ходить на дебаты, сообщил источник РБК. 13 сентября Сипягин пришел на дебаты один; 18 сентября на них не явился уже ни один из кандидатов, пишет издание.

Читайте также

новости

Замглавы ФСИН поддержал заместительную терапию для наркозависимых. Цитата

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Сборник

Наши партнерские материалы

партнерский материал

Что происходит с домашним насилием в мире. В одной картинке

партнерский материал

С какой скоростью читают на разных языках? В одной картинке