Во Владимирской области сопернику губернатора на выборах предложили пост вице-спикера заксобрания

Кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, вышедшему во второй тур губернаторских выборов во Владимирской области, предложили пост вице-спикера законодательного собрания региона, сообщает РБК.

Предложение сделали представители фракции «Единая Россия», рассказали РБК два источника в региональном отделении партии. По их словам, в случае согласия Сипягина официальное заявление о его новой должности может быть сделано уже 20 сентября.

Сипягин назвал сведения РБК «дезинформацией». Но источник, знакомый с ходом обсуждения, сообщил изданию, что штабы действующего губернатора Светланы Орловой и Сипягина обсуждали возможность «предложить представителю ЛДПР какой-либо пост». А источник, близкий к Кремлю, ранее рассказывал РБК, что ЛДПР пыталась договориться с администрацией Владимирской области о политической сделке перед вторым туром выборов.