В Петербурге арестовали на 20 суток активистку, пострадавшую при задержании на митинге против пенсионной реформы

В Санкт-Петербурге суд арестовал на 20 суток активистку Шахназ Шитик, которая пострадала в ходе задержания на митинге против пенсионной реформы 16 сентября. Шитик признали виновной в повторном нарушении правил проведения акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Как пишет телеграм-канал «Петербургская Весна», протокол на 54-летнюю активистку составили из-за акции 7 сентября, в ходе которой люди предпенсионного возраста провезли в повозке по Невскому проспекту мужчину в маске, изображающую президента РФ Владимира Путина.

Шитик получила травмы во время попытки полицейских задержать ее на митинге 16 сентября. Другим протестующим удалось ее отбить, но в ходе потасовки активистка упала на землю и в какой-то момент полицейский, по ее словам, поставил ей на голову ботинок. Кроме того, ей в лицо распылили перцовый баллончик.

Как пишет «Фонтанка», Шитик была доставлена в больницу, куда приехали и полицейские. На выходе из больницы ее задержали; из отделения полиции снова отвезли в больницу, и на следующий день снова задержали после выписки.