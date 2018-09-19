В Москве закрыли 15 нелегальных казино

Следственный комитет России объявил о ликвидации в Москве крупной сети незаконных казино, работавшей с мая 2016 года под видом букмекерской конторы « ».

Пресечена деятельность 15 игровых клубов и казино, ежемесячный оборот которых оценивают в сотни миллионов рублей, сообщается на сайте СК по Москве.

В ходе совместной операции СК, ФСБ и МВД задержали более 100 человек, связанных с группировкой, в том числе главаря банды по фамилии Бажанов. Следствие обратится в суд с ходатайствами об аресте 47 подозреваемых.

Следователи возбудили дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем) и объединили в одно производство 12 дел об организации незаконной игорной деятельности.